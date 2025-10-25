¡Aló, mamá! Polémica por árbitro haciendo una llamada mientras revisaba el VAR

Imágenes surrealistas en el fútbol aparecen cada semana, pero esta situación que se dio en España tiene sorprendidos a propios y extraños cuando el árbitro de un partido de la Primera Federación se puso en una llamada en medio de una revisión del VAR.

Fue en medio del partido entre Mérida – Ponferradina, que terminó igualado sin goles que se dio la particular situación.

En una de las acciones, el juego se detuvo por 7 minutos para revisar y terminar anulando una acción de gol.

Lo curioso de hecho es que mientras miraba la pantalla, al árbitro le pasaron un teléfono que tomó y se puso en llamada, dejando a un lado los auriculares dispuestos para hablar con el equipo del VAR.

Aunque es posible que haya sido un recurso ante alguna falla en la comunicación, la llamada en medio de la revisión ha generado todo tipo de reproches entre los aficionados.