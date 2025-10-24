Vandalizan mural de Miguel Ángel Russo en el estadio El Campín

La vandalización del mural de Miguel Ángel Russo en Bogotá se registró como un lamentable acto de intolerancia y rivalidad futbolística en la capital colombiana. El mural había sido pintado en homenaje al fallecido entrenador argentino, quien es recordado con gran cariño por la hinchada de Millonarios FC por haberlos guiado a la obtención del título de liga en 2017. La obra buscaba perpetuar su imagen como una “leyenda embajadora” tras su reciente deceso.

El acto vandálico ocurrió pocos días después de que el mural fuese terminado y justo en la previa de un clásico crucial entre Millonarios y su eterno rival de patio, Independiente Santa Fe. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observó que el rostro de Russo y otros elementos de la pintura fueron cubiertos con pintura de colores rojo y amarillo, que son precisamente los tonos característicos del equipo cardenal.

Este incidente generó una profunda indignación entre los seguidores de Millonarios, que vieron el daño como una ofensa directa a la memoria del técnico y un escalamiento de las provocaciones entre barras. La rápida vandalización de la obra, que duró menos de una semana intacta, puso en alerta a las autoridades de Bogotá sobre posibles confrontaciones, reflejando cómo este tipo de expresiones artísticas, aunque nacidas de la pasión, se convierten a menudo en focos de conflicto en el contexto del fútbol local.

Eso sí, los hinchas del equipo embajador ya habían incurrido en estas prácticas alrededor del estadio, por lo que en redes se ha rumorado sobre una posible venganza con este acto.