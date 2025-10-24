Millonarios ‘echó al agua’ a Néiser Villarreal y dejó saber que ni siquiera se ha comunicado con el equipo

La relación entre Millonarios FC y el joven delantero Néiser Villarreal se encuentra en un punto crítico, marcada por una serie de polémicas y faltas disciplinarias. La tensión se disparó recientemente tras la participación del jugador en el Mundial Sub-20, donde brilló como goleador de la Selección Colombia, ya que al regresar al país, no se presentó a los entrenamientos del club en las fechas estipuladas y tampoco se comunicó con la institución. Este incumplimiento de sus obligaciones contractuales es un problema recurrente, dado que ya había ocurrido en una ocasión anterior tras otro torneo de selecciones juveniles.

Como respuesta a esta inasistencia sin justificación, Millonarios FC ha iniciado un proceso administrativo contra el futbolista. Esta medida disciplinaria busca sentar un precedente y hacer cumplir el contrato vigente del jugador, a pesar de que las informaciones de prensa sugieren que Villarreal tiene un fuerte interés en abandonar el club. De hecho, se sabe que el delantero ya tendría un preacuerdo con el Cruzeiro de Brasil para incorporarse a sus filas a principios del próximo año.

"Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Neiser Villareal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente“, expresó el club.

Además de la reciente ausencia, la relación se ha visto afectada por otros incidentes. Meses atrás, Villarreal generó una gran controversia al aparecer en una transmisión en vivo en redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali, el clásico rival de Millonarios. Aunque el jugador ofreció disculpas públicas y fue sancionado por el club, estos actos han provocado un profundo malestar en la hinchada y han sido interpretados por la institución como una clara falta de respeto y un deseo manifiesto de salir del equipo, lo que hace muy probable que el delantero no vuelva a vestir la camiseta azul.