Millonarios aseguró a su defensa central por los próximos tres años y medio

La renovación de contrato de Andrés Llinás con Millonarios FC es una noticia de gran impacto y una clara señal de la apuesta del club por la continuidad de sus talentos formados en casa y figuras clave. El defensor central bogotano, uno de los referentes y más queridos por la hinchada, extendió su vínculo con el equipo hasta junio de 2029.

Este nuevo acuerdo, anunciado el 24 de octubre de 2025, asegura la permanencia de un pilar fundamental en la defensa embajadora por varios años más. Llinás, canterano y embajador de nacimiento, ha sido pieza clave en la consecución de títulos recientes, como la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay 2023-I y la Superliga 2024. Su fidelidad y rendimiento lo han consolidado como un líder dentro y fuera de la cancha.

El anuncio de su renovación se dio en un momento particular, ya que el jugador se encontraba recuperándose de una lesión que lo apartó de las canchas. El club destacó que este gesto de respaldo se da incluso en uno de los momentos más difíciles de su carrera, reafirmando la confianza en su recuperación y aporte futuro.

Con esta extensión, Millonarios no solo retiene a un jugador de calidad probada y proyección, sino que también envía un mensaje de estabilidad y compromiso con su proyecto deportivo, manteniendo a sus figuras importantes ligadas a la institución a largo plazo. Llinás, por su parte, expresó su profundo agradecimiento a la hinchada por el apoyo incondicional.