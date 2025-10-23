Partidos y PartidazZzos en el ‘efepecé’: Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay

Un fin de semana particular es lo que nos espera a los amantes del Fútbol Profesional Colombiano, donde a pesar de no ser la famosa ‘fecha de clásicos’, sí tendremos algunos partidos de lo más llamativos que, por fortuna, ambientan y decoran esta recta final de octubre donde muchos prefieren estar en la casita después de haberse gastado el sueldo en disfraces o en dulces para regalar.

Eso sí, ojalá los equipos correspondan y no salgan en modo Halloween - muertos del miedo - ya sea por quedar eliminados, por descender, por decepcionar a sus hinchas o simplemente porque también tienen pereza de trabajar un viernes, sábado y domingo.

Arrancamos duro… Alianza Valledupar y La Equidad

Sin duda el partido del año, duelo de costeños y cachacos, suero contra ajiaco, Diomedes contra Morat… Quizá no hay manera de meterle más ánimo a este juego, pero, eso sí, de todo se puede dudar menos de la entrega que seguramente veremos por parte de los locales, quienes siguen en la pelea por entrar a los cuadrangulares con sus 20 puntos y su onceava posición.

El que sí está ahogado en su miseria es Equidad, ya que ocupan el último lugar de la tabla, tiene 11 puntos en 16 fechas y su fútbol es más triste que hacer el disfraz a mano y que le dañe antes de ponérselo para una fiesta… Qué duro es eso.

Aunque eso sí, con la frialdad que caracteriza a los colombianos, no estamos exentos de ver una sorpresa por parte de la visita y aguarle por completo la fiesta a su contrincante que llega firme a sumarle otra derrota más a la larga fila que cargan los capitalinos, 5 en total.

El segundo plato será un Fortaleza contra Pasto… ¿zZz?

Aquí ya vemos a un club que está dentro de los 8, que pelea por el liderato y que es una de las grandes revelaciones del campeonato, Fortaleza. Quintos, con 28 unidades, con este duelo de local y la convicción de poder aspirar a algo en lo que resta del año, la inspiración es máxima, así su partido no sea el mejor plan para ver un viernes en la tarde - noche.

Del otro lado, Deportivo Pasto está como el niño del famoso video “Nos quieren mandar derechito a la B”. Están en la casilla 18 con 13 unidades, en una situación deportiva preocupante y sin un horizonte claro, en especial para el año 2026, donde deberán echar mano de un milagro para poder revertir este presente teniendo en cuenta que no pudieron ganarle ni a un equipo con 10 jugadores en su última salida contra Atlético Nacional.

Deportivo Pereira y Águilas Doradas nos iban a salvar el día

Aunque no era el duelo más atractivo, prometía para mejorar los dos partidos anteriores, esto si el Deportivo Pereira hubiera decidido pagarle a sus jugadores, quienes entraron en un cese de actividades, como es entendible, ante los incumplimientos de sus empleadores.

El gran damnificado de todo esto resultó siendo Águilas, que es el noveno del campeonato, que está en la pelea viva por entrar a cuadrangulares y que ahora tendrá un retraso en su calendario que les amontona los juegos de las últimas jornadas… ‘efepecé’ en su máxima expresión.

Ahora sí la salvación del viernes, América vs. Junior

Un juego que en cada edición hace saltar chispas teniendo en cuenta la rivalidad que ha crecido con el pasar de los años, en especial, después del ascenso de la ‘Mecha’, que incluso les ganó una final de liga, los ha eliminado de otros torneos, incluso de la Copa BetPlay del presente año, y que han sentenciado poco a poco una paternidad que deja mal parados a los ‘tiburones’.

Eso sí, esta versión del partido es especial, pues la ‘Mecha’ llega con la firme intención de pelear por el cupo a los 8 con sus 20 puntos y teniendo un calendario difícil, pero que esperanza, sobre todo empezando pro el rival de turno, el Junior de Barranquilla, que no juega bien al fútbol, tiene un montón de bajas y casi todos los centrales están fuera de competencia, pero con todo y eso es el tercero del campeonato.

Aun con esto, le meten cero miedo a los ‘Diablos rojos’ que saben de su poderío sobre los barranquilleros… ¿Será que volverá el “Junior tu papá”? O el América hará de abuelo con los ‘hijos’ del ‘Juju’.

Envigado juega por la honra contra Boyacá Chicó que… también juega solo por la honra

Envigado descendido a la segunda división, con un año para el olvido, con su presidente recién salido del cargo, pero en semifinales de Copa Colombia… algo es algo para un club golpeado por el fútbol, las malas decisiones y el enfoque en vender jugadores, más no en competir dentro de la liga.

Eso sí, recibirán a un equipo que en este momento solo pelea por mantenerse en primera y sumar de a 3 teniendo en cuenta el promedio para el 2026. Boyacá Chicó es el penúltimo equipo del campeonato con apenas 13 puntos, enmarcando un segundo semestre lamentable y pensando en seguir los pasos de su hermanito pequeño, Patriotas, que está disfrutando las mieles de la B.

Deportes Tolima y Deportivo Cali buscarán dejar de ser ‘pechofríos’

El Tolima llega a este importante juego metido en los 8, con 26 unidades, a una victoria de asegurarse, pero con su peor enemigo respirándole en la nuca, ellos mismos. Y es que este equipo es recordado en el presente semestre por perder en condición de local ante Envigado, recién consumaron su descenso, además de colgarse en puntos cruciales del campeonato, como este.

Encima les llega un rival herido, el Cali, que viene de perder el clásico vallecaucano y que necesita ganar todo lo que le queda para al menos intentar acceder a cuadrangulares, pero parece una tarea difícil con la poca efectividad que tienen y el ‘Polo Norte’ que se apoderó del pecho de algunos y que parece no soltarlos, cosa que los tiene en la casilla 12 al borde de un nuevo fracaso con sus pobres 20 puntos y una crisis de fútbol notable.

Atlético Bucaramanga, Llaneros, un plato de pepitoria… No lo sé, piénsalo

Para la tarde del sábado, todo aquel que no salga, puede disfrutar del juego entre ‘Leopardos’ e ‘Indomables’ en el Americo Montanini. La afición local no cabe de la dicha, sabiendo que su club llega como líder al inicio de la fecha, que ya están en los 8, que la aspiración es tener punto invisible y que al otro día del encuentro no madrugan, quizá siendo esto último lo más importante.

Aunque parezca increíble, el duelo no será nada fácil, teniendo en cuenta que Llaneros llega séptimo, en busca de sumar para poder acercarse al sueño de clasificar y callar un par de bocas, como se ha hecho costumbre en algunos equipos que ascienden y dejan en ridículo a algunos grandes que, en este caso, están lejos de la pelea.

Sus 25 puntos y buena diferencia de gol son la traducción perfecta para una temporada de enmarcar en un club lleno de viejos conocidos para muchos, pero que juntos han llevado al equipo de ‘La Media Colombia’ casi hasta lo más alto y con cuatro juegos para certificar esto.

Independiente Santa Fe contra Millonarios en busca de salvar el pobre semestre de ambos

Uno de los clásicos de la fecha es el capitalino, que tendrá una nueva versión llena de emociones, pero con los dos necesitados de los tres puntos. Los ‘Cardenales’ son octavos con 22 puntos y con varios demonios detrás que los acechan para quitarles este lugar, en especial, sabiendo que tras el campeonato que ganaron, han sido varios los problemas que han tenido que afrontar, entre ellos, la salida de su entrenador Jorge Bava.

Del otro lado llega uno de los equipos que peor presente mantienen entre los grandes, Millonarios… no le ganan a nadie, “es un lío hacer un gol” como dijo su capitán, Mackalister Silva, y están a un empate o derrota de quedar eliminados definitivamente, por lo que quizá veremos otra lluvia de zapatos en el estadio El Campín.

Lo cierto es que su puesto 15 con 18 puntos tiene al fantasma del fracaso en el cuello del ‘albiazul’ y al ‘expreso rojo’ con la posibilidad de ponerle fin a la película de su eterno rival, un panorama magnífico para quienes van al estadio.

Once Caldas recibe al unión Magdalena con bombos, platillos y… ¿Guarito?

Los problemas internos del Once Caldas se han hecho concomios en los última días, en especial por las ausencias de Dayro Moreno, quien estaría teniendo una recaída en sus recordados problemas de indisciplina, por lo que la relación con el ‘Arriero’ y sus compañeros estaría viéndose seriamente afectada.

Más allá de esto, el ‘Blanco blanco’ deberá ganar para poder seguir en la carrera, tiene 19 puntos, un calendario complejo y un fútbol que aterra, digno de un Halloween. A pesar de que no es el mejor panorama, siempre hay alguien que está peor que uno, y en este caso, es el Unión Magdalena.

Con punto menos que su rival, peor con los ojos puestos en otra cosa que no solo es entrar a los 8. Los ‘bananeros’ están en una desesperada búsqueda de tres puntos para intentar salir del descenso en cuatro finales que tienen por delante. Habrá que apegarse al santo Ricardo Márquez y su secuaz Jannenson Sarmiento para poder tener a Santa Marta en primera división durante el 2026.

La fecha la cierran Atlético Nacional y Medellín a ver quién se queda con las goteras del Atanasio

El único juego del domingo promete ser el cierre ideal para una fecha como esta. En el Atanasio Girardot, o lo que queda de él, Atlético Nacional espera hacer sentir su jerarquía ante el rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín, que es conocido por su icónica forma de perder duelos importantes, como este, por supuesto.

Más allá de ser el clásico paisa, es el duelo entre el segundo y el cuarto en la tabla de posiciones, donde la pelea es por asegurar el punto invisible de cara a los cuadrangulares y buscar una nueva copa del lado del ‘Verdolaga’ y romper la maldición para el DIM, que ya no aguanta una tristeza más.

En caso de ganar el ‘Poderoso’, podría ser líder en solitario siempre y cuando Bucaramanga no gane, certificando su gran memento de la mano de Alejandro Restrepo. Asimismo, el ‘Rey de copas’ espera acercarse a la punta alcanzando los 31 puntos. Aunque la unión debe ser de ambos para poder presionar y que se arregle el estadio o se construya otro, teniendo en cuenta que el techo del Atanasio está más roto que la esperanza de Fidel, la mascota del DIM.