Mamá de jugador de América habría sido atracada en la ciudad de Cali

En medio de un nuevo acto de inseguridad en nuestro país, la mamá de Luis Ramos, jugador peruano que actúa en América de Cali, habría sido atracada en la capital del Valle del Cauca.

Esto lo señalaron varios medios de esa región del país, entre ellos Zona Libre de Humo en donde uno de sus panelistas señaló que: “Asaltaron a la mamá de Luis Ramos en Cali. Ella está bien. Pregunté por una situación de posible salida y me hablaron de la opción de compra, pero que lo que no se dijo fue que asaltaron a su mamá en la ciudad”.

Por fortuna y de acuerdo con lo revelado en la misma charla, la señora se encuentra bien y más allá del susto, no tuvo afectaciones a su integridad.