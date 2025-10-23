Jugadores de Pereira entraron en cese de actividades y el equipo está en serios líos

En Deportivo Pereira se anunció un cese de actividades de parte de los jugadores, el mismo que fue confirmado desde la Acolfutpro que en un comunicado los respaldo. En el mismo se señala que que durante todo el año no ha pagado de manera oportuna.

Además, se habla que al cuadro Matecaña le podrían retirar el reconocimiento deportivo desde el respectivo Ministerio, hecho que le impediría competir en cualquier campeonato en nuestro país.

“ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club.

Durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales y ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos lo que les impide acceder a los servicios de salud.

Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida.

El cese de actividades es una medida legítima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas y un llamado urgente a proteger la estabilidad económica y emocional de los principales protagonistas de la industria del fútbol y de las familias que dependen de ellos.

ACOLFUTPRO seguirá apoyando y acompañando a los compañeros afectados, y reafirma su compromiso con la defensa de sus derechos”, señaló la agremiación de futbolistas.