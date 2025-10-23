César Torres sugirió que Millonarios complicó el proceso de Neiser Villarreal rumbo al Mundial sub-20

César Torres, director técnico de la Selección Colombia sub-20, habló acerca del proceso de Neiser Villarreal y su recuperación para el Mundial de la categoría en el que fue uno de los goleadores y sugirió que Millonarios complicó esa fase dejando solo al jugador.

Todo esto derivado de la polémica que se despertó cuando el futbolista apareció en una transmisión con una camiseta de América de Cali, situación que generó lo bajaran al equipo juvenil en medio de una lesión.

Al respecto, Torres señaló que el jugador “Llegó a Millonarios, no pudo marcar y luego se lesionó con nosotros en un partido amistoso. Empezamos la recuperación de una lesión compleja, pero después del episodio de la camiseta, Neiser quedó muy solo porque lo bajan la sub-20 y eso retrasa un poco su recuperación. No es lo mismo el staff médico del equipo profesional que el del sub-20”.

“Tocó solicitar por Federación llevarlo a Barranquilla para terminarlo de recuperar. El dictamen inicial fue que era complicado de que llegara al Mundial. Él se comprometió a hacer de a 3 o 4 jornadas en todo este tiempo”, añadió.

“En el punto que llegó, en los dos primeros partidos no se sentía tan bien, pero ya se veía lo que era el equipo diseñado con él. Eso lo llenó de cariño y amor. Por eso lo aguantamos y lo esperamos”, detalló sobre el proceso.