Resultado del último sorteo de la Lotería del Huila jugado el martes 21 de octubre

La Lotería del Huila es otra de las loterías tradicionales colombianas, reconocida por ser una de las que más ha incrementado su plan de premios en los últimos años. Al igual que todas las loterías de beneficencia en el país, destina sus recursos al sistema de salud. Jugar esta lotería implica comprar un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie, y el acierto de ambos es necesario para ganar el Premio Mayor. El costo del billete completo puede variar, pero se sitúa alrededor de los $12.000 a $15.000 pesos, y generalmente se divide en tres fracciones.

El sorteo de la Lotería del Huila se lleva a cabo todos los martes por la noche, generalmente a las 10:30 p.m. (hora colombiana), en simultáneo con otras loterías del día martes. Los resultados se transmiten en vivo a través de sus canales oficiales y en distintos medios de comunicación. La lotería también participa en sorteos especiales, como el Sorteo Extraordinario, en convenio con otras loterías, ofreciendo premios mayores considerablemente más altos.

El plan de premios es uno de los más atractivos y se caracteriza por su amplia distribución de dinero. Si bien el monto puede cambiar según el sorteo o el plan vigente, el Premio Mayor de la Lotería del Huila ha oscilado entre $2.000 millones y $6.000 millones de pesos en sorteos recientes, siendo un premio competitivo a nivel nacional. Además del premio principal, el plan incluye una gran cantidad de premios secos millonarios que varían constantemente.

Para reclamar un premio, es indispensable presentar el billete o fracción original en perfecto estado. Los premios menores a 5 millones de pesos se suelen pagar en puntos de venta autorizados, mientras que los premios mayores y secos deben reclamarse directamente en la sede de la Lotería del Huila en Neiva, presentando la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario (RUT). Como en todos los juegos de azar en Colombia, los premios millonarios están sujetos a la retención en la fuente e impuestos de ley, por lo que el monto neto recibido por el ganador será menor al valor bruto anunciado.

Número ganador de la Lotería del Huila del 21 de octubre

Número ganador: 0573

Serie: 086