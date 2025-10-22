Luis Díaz marcó un soberbio golazo en Champions League con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich logró una cómoda y dominante victoria de 4-0 ante el Brujas en la tercera jornada de la UEFA Champions League, manteniendo así su pleno de triunfos en el inicio de la competición. El equipo bávaro controló el partido de principio a fin, liquidando gran parte del encuentro en la primera mitad con un vendaval ofensivo que fue demasiado para la defensa belga. Los goles fueron obra de Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nicolas Jackson.

El extremo colombiano Luis Díaz fue una de las grandes figuras y protagonistas de la goleada, mostrando un alto nivel de compromiso y un gran aporte ofensivo. Díaz anotó el tercer gol del Bayern en el minuto 33, que selló prácticamente el resultado antes del descanso. Fue un golazo espectacular que llegó tras una doble pared con su compañero Konrad Laimer, que culminó con el colombiano ingresando al área y sacando un potente remate de derecha que se coló en la portería tras tocar el travesaño.

La actuación de Luis Díaz no se limitó a su anotación, ya que también participó directamente en el segundo gol de Harry Kane, sirviendo una apertura a Laimer que terminó en el pase de la muerte para el delantero inglés. Además de su gol y asistencia indirecta, el colombiano generó constante peligro por su banda, creando varias ocasiones de gol. Incluso, un defensor del Brujas le sacó un remate bajo palos en la segunda mitad, impidiendo lo que habría sido su doblete. Su desempeño, con desbordes, intensidad y definición, le valió ser considerado uno de los jugadores más destacados del encuentro, consolidando su excelente inicio de temporada con el club alemán.