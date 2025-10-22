Dimayor anunció cambio en la programación de la fecha 17 en la Liga BetPlay

Dimayor y Medellín - Fotos: Redes sociales del ente y de la Liga BetPlay

Por motivos de seguridad, la Dimayor comunicó a través de sus redes sociales y en su página web los cambios en los horarios de algunos juegos de la fecha 17, abriendo la polémica por la disputa de algunos partidos en simultáneo, afectando directamente a los amantes de nuestra liga que no se pierden un encuentro.

Esto es lo que manifestó el ente rector del FPC y la programación oficial:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que con motivo de las Elecciones de Consulta de Partidos que se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, la programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 ha sufrido algunas modificaciones.

A lo largo de la semana, las Comisiones Locales de Seguridad de varias ciudades han expresado el no contar con el servicio policial para poder desarrollar los partidos del domingo 26 con total normalidad, por consiguiente, la DIMAYOR se ha visto en la obligación de modificar la programación de la fecha 17, que se disputará de la siguiente manera:

Alianza vs. Equidad - viernes 24 de octubre a las 4:00 PM

Fortaleza vs. Deportivo Pasto - viernes 24 de octubre a las 6:00 PM

Deportivo Pereira vs. Águilas Doradas - viernes 24 de octubre a las 8:10 PM

América de Cali vs. Junior de Barranquilla - viernes 24 de octubre a las 8:10 PM

Envigado vs. Boyacá Chicó - sábado 25 de octubre a las 2:00 PM

Deportes Tolima vs. Deportivo Cali - sábado 25 de octubre a las 3:00 PM

Atlético Bucaramanga vs. Llaneros - sábado 25 de octubre a las 4:10 PM

Independiente Santa Fe vs. Millonarios - sábado 25 de octubre a las 6:20 PM

Once Caldas vs. Unión Magdalena - sábado 25 de octubre a las 8:30 PM

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - domingo 26 de octubre a las 6:30 PM"