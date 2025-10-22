“Bastante ñerita”, a Carlos Antonio Vélez no le gustó ni 5 la chaqueta de la Selección Colombia que se filtró

Carlos Antonio Vélez saltó a la opinión de ‘la moda’ y dejó claro que no le gustó para nada la chaqueta de presentación que tendría la Selección Colombia en el Mundial 2026 y que se filtró en las últimas horas, señalando que está “bastante ñerita”.

PUBLICIDAD

En su programa matutino, el periodista deportivo comenzó haciendo referencia a este tema que dio de qué hablar e incluso compartió su compañero de programa Guillermo Arango.

Vea acá: Futbolista murió tras chocar en su motocicleta contra una vaca

Se trata de una chaqueta de fondo azul oscuro, con la parte delantera de las mangas (de los codos para abajo) con un azul más claro, unos bizos amarillos en la parte frontal y las tres líneas del patrocinador, igual que el logo de su marca, en un color salmón.

Sobre esto, comenzó contextualizando que “La verdad, lo estético no me interesa, pero por obligación periodística tengo que hacer alguna observación sobre lo que ayer publicó nuestro compañero Guillermo Arango en su cuenta con relación al uniforme de Colombia de cara al Mundial. Ese de la sudadera y la presentación”.

“Yo no soy ni mucho menos un crítico de moda, pero bastante ñerita, oyo, bastante ordinaria, feita. Por gustos no vamos a discutir, pero hace rato se viene desvirtuando el color de nuestra bandera, nuestros colores en los uniformes de la Selección Nacional”, sentenció.

Cuestionando que “no le han podido dar al amarillo. Hay unos que parecen naranjas, otros que parecen pollito y no tienen nada que ver con el amarillo, el azul o el rojo de la bandera. La verdad, el más bonito era un rojo”

PUBLICIDAD

“Simplemente es una observación y yo creo que se pudo haber hecho mejor, con mejor gusto. La presentación es muy importante, aunque lo básico es jugar bien”, finalizó.

Sí, lo importante es jugar bien, dejó Carlos Antonio Vélez que de pasó destacó que la chaqueta filtrada de la Selección Colombia está bastante ‘ñerita’, pese a él lo estético no le quita el sueño.