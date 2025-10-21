Sebastián Villa fue absuelto por la justicia de Argentina en la causa por abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa, al servicio de Independiente Rivadavia, fue absuelto por la justicia de Argentina en la causa por abuso sexual que profería en su contra desde el año 2021 tras una denuncia de su expareja.

Varios medios argentinos han dado cuenta de la situación este martes 21 de octubre en el proceso contra el jugador colombiano.

Entre otros, TyC Sports señaló: “Sebastián Villa, exdelantero de Boca que actualmente juega para Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” que tenía en su contra desde 2021 a raíz de una denuncia de su expareja. Tanto el fiscal de la causa como la denunciante (Rocío Tamara Doldán) desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años”.

En Desarrollo…