Fabra le hizo guiño a llegar a Millonarios, pero también le gustaría llegar a otros tres grandes del FPC

Frank Fabra, lateral colombiano de Boca Juniors de Argentina, habló acerca de la opción de volver al fútbol de nuestro país y que le gustaría hacerlo a Millonarios, Cali, Medellín o Atlético Nacional, por un motivo u otro.

El futbolista habló con el canal Win Sports en donde mencionó estas posibilidades, además de otras situaciones de su carrera como la frustración de no lograr ir al Mundial de Rusia 2018.

Ante la pregunta de si había un equipo puntual al que le gustaría llegar en Colombia, señaló que son varios, pero primero le daría la opción a Cali o Medellín, equipos en los que jugó, también mencionó a Nacional del que destacó su grandeza y por último dijo que sería bonito llegar a Millonarios ya que su fallecido padre era hincha de ese club.

“Hay muchos equipos que son interesantes, primero Cali, también jugué en Medellín, Nacional es un equipo grande, pero hay algo muy lindo es que mi papá era hincha de Millonarios, está en el cielo, ¿por qué no darle una alegría? Me sentiría feliz de darle una alegría a él en el cielo”, señaló.

Sobre Atlético Nacional dijo que “los estuve visitando por estos días en el hotel de concentración y Campuzano (Jorman) me molestaba que me estaban esperando, que me fuera, pero eso solo quedó ahí. En un momento estuvo el acercamiento con un empresario, pero no pasó más”.

“Lo más duro que me ha pasado en mi carrera fue no poder ir al Mundial 2018. Fue el sueño de mi vida poder jugar un mundial, no se logró, seguí y después me pude levantar. Cuando me pasan el informe que me había lesionado el cruzado y no podía viajar. El doctor me dice y yo me subo a la habitación a llorar. A los minutos entró Falcao y vio un tarro de agua que había regado y me dijo que si tanto había llorado”, contó sobre el perderse el Mundial.