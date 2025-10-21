El Atanasio Girardot está ‘quebrado’: videos revelan filtraciones en el estadio de Medellín

El intenso aguacero que cayó en la noche de este lunes 20 de octubre en medio del partido entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe dejó en evidencia, una vez más, algunas fallas que se vienen presentando en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

No solo el terreno de juego, que terminó enlagunado e hizo que el partido se terminara antes del tiempo reglamentario, dejando el marcador 1-1, fue el que sufrió las inclemencias del clima.

Videos de varios asistentes evidenciaron situaciones de filtraciones de agua desde el techo y entre tribunas en diferentes sectores del escenario deportivo.

Desde occidental, una asistente dejó ver el agua cayendo por la mitad del techo, encima de quienes estaban ubicados en ese sector que se supone es el más exclusivo.

Al otro costado, en oriental, otro asistente dejó ver la manera en que, incluso en los pasillos, el agua caía a chorros en medio de las personas que intentaban descender a esa zona para protegerse de la lluvia, pero ni en los interiores fue posible.

Otros espectadores también compartieron imágenes de diferentes puntos del estadio en los que el agua abundó por todas partes.

Más allá de la intensidad de la lluvia, no es la primera ocasión en la que los aficionados y asistentes al estadio Atanasio Girardot de Medellín denuncian inconvenientes con las instalaciones del principal escenario deportivo de Antioquia.