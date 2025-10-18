“Monumento a la tibieza”, Carlos Antonio Vélez sobre el alcalde de Bogotá

Carlos Antonio Vélez, que más allá de sus análisis de fútbol, suele lanzar sus comentarios políticos, apareció en la noche de este viernes para señalar que Bogotá pareciera no tener alcalde porque es un “Monumento a la tibieza y la inacción”, en una crítica directa a Carlos Fernando Galán.

Todo esto de cuenta de lo sucedido en la tarde de este 17 de octubre en donde varios policías fueron heridos con flechas en enfrentamientos con algunos indígenas en medio de los disturbios que se presentaron frente a la Embajada de Estados Unidos.

El analista respondió a una publicación de Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, pero apuntó directamente a Galán.

“Pregunta… Bogotá tiene alcalde? Pareciera q no! Monumento a la tibieza y la inacción!”, señaló el analista.

Salida nada tibia de Carlos Antonio Vélez que en esta ocasión reprochó a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.