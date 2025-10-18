Faustino ‘Tino’ Asprilla confesó que le dijo no al Borussia Dortmund por cuestiones de rumba

Faustino ‘El Tino’ Asprilla, uno de los históricos jugadores colombianos, contó que se dio el lujo de negarse a jugar en uno de los equipos más importantes de Alemania, el Borussia Dortmund, todo por cuestiones de rumba de por medio.

El propio exjugador, ahora panelista de televisión, contó la anécdota en uno de los programas de ESPN, en donde señaló que, tras la oferta, él leyó que a Julio César, un futbolista brasileño, le negaron la entrada a una discoteca por ser negro, algo que de inmediato lo hizo bajarse del bus.

Gabriel Meluk, reconocido periodista deportivo en nuestro país, recogió y compartió la historia de Asprilla que fue la siguiente: “Gran cuento de @TinoasprillaH en @ESPN: “Estando en Parma me llegó una oferta del B. Dortmund. Yo leí en la @Gazzetta_it que al brasileño Julio César, que estaba por allá, no lo dejaron entrar a una discoteca por negro. Y dije: ‘¿Qué me voy a ir a hacer allá?’, y por eso no fui”.

Esta anécdota ha dejado varias opiniones acerca de lo que fue la carrera de Faustino Asprilla al que le sobraba el talento, pero quizá pudo haber brillado mucho más con otras decisiones profesionales.