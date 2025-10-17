“Me genera lástima”, periodista acusó a presidenta de América de pedir que lo echaran del trabajo

Marcela Gómez, presidenta de América de Cali, fue señalada por el periodista Jaime Dinas, reconocido especialmente en el Valle del Cauca, de haber pedido a los medios para que él trabaja que lo sacaran.

De acuerdo por lo divulgado por el comunicador, la dirigente envió una carta a sus empleadores, todo, según él, por unas declaraciones que dio en donde dijo que “ella no tenía la experiencia y capacidad que se requiere para Administrar un equipo de Fútbol y me tildó de misógino”.

Además, Dinas habló de unas denuncias de un árbitro contra dos integrantes del club, señalando que la presidenta no se ha pronunciado al respecto.

Sobre estas cosas, señaló que ella le “genera lástima y me da pesar por @Americadecali al tener una presidente que avala, acolita y respaldada la violencia”.

“Hace 3 meses Marcela Gómez envió carta solicitando mi salida de TV y Radio, por decir que ella NO tenía la experiencia y capacidad que se requiere para Administrar un equipo de Fútbol y me tildó de misógino y HOY Daniel Pabón y Pluto, actúan con patanería y violencia, agrediendo a un árbitro, quien los denunció penalmente ante la Fiscalía y NO se pronuncia sacándolos. Marcela Gómez me genera lástima y me da pesar por @Americadecali al tener una Presidente que avala, acolita y respaldada la violencia y a mí me quiso sacar de los Medios en los que trabajo por decir que NO tenía experiencia, razón por la cual @Americadecali está a la deriva, jejeje que falta de coherencia y cordura”, fue el mensaje completo de Jaime Dinas sobre Marcela Gómez.