“EL COLOSO”: el documental que revive la vida y el legado de Freddy Rincón

Desde el Pacífico colombiano llega EL COLOSO, un largometraje documental que reconstruye la vida, el legado y la humanidad de Freddy Eusebio Rincón, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia de Colombia. Dirigido y escrito por José Varón, el proyecto —una coproducción entre Colombia, Brasil y España realizada por Telepacífico, Chakistán y RTVC— invita a redescubrir al hombre detrás del mito: el ídolo, el amigo, el padre y el hijo del barrio que soñó con el mundo a sus pies.

Un viaje del Pacífico al mundo

Apodado El Coloso por su imponente presencia en la cancha, Freddy Rincón nació en Buenaventura, donde comenzó a forjar su carácter y talento. Su destreza lo llevó del América de Cali al Real Madrid, pasando por clubes como Santa Fe, Napoli, Palmeiras y Corinthians, donde alcanzó la gloria al consagrarse campeón del Mundial de Clubes. Pero su nombre quedó grabado para siempre en la memoria de los colombianos por aquel histórico gol del 1–1 frente a Alemania en el Mundial de Italia 90, un grito que unió al país entero y marcó una era de esperanza para el fútbol nacional.

Más que un futbolista: el hombre detrás del mito

EL COLOSO ofrece una mirada íntima y poética a la vida de Rincón, celebrando no solo su carrera deportiva, sino también su humanidad, sus raíces afrocolombianas y su conexión profunda con el Pacífico. A través de testimonios inéditos, imágenes nunca vistas y una narrativa cargada de nostalgia y orgullo, el documental revela al hombre detrás del ídolo: un símbolo de lucha, superación y dignidad.

“Esta película no solo busca recordar al jugador, sino entender al hombre. Freddy representa la lucha, el orgullo y la dignidad de una generación que soñó con algo más grande desde el Pacífico”, afirma José Varón, su director.

El pionero que abrió camino

El filme también aborda su paso histórico por el Real Madrid, donde Rincón se convirtió en el primer colombiano en vestir la camiseta merengue. Su llegada fue un hito en el fútbol latinoamericano, pero también puso en evidencia las tensiones raciales que marcaban el deporte europeo en los años noventa. Freddy enfrentó ataques y discriminación, pero respondió con talento y carácter, abriendo las puertas a futuras generaciones de jugadores afrodescendientes en Europa.

Un legado que trasciende generaciones

Freddy Rincón fue mucho más que un mediocampista poderoso; fue líder, referente y voz de toda una generación. Formó parte de la legendaria Selección Colombia que clasificó a tres mundiales consecutivos —Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98— y ayudó a cambiar para siempre la percepción del fútbol colombiano en el mundo. Su figura encarna la fuerza del Pacífico y el espíritu de un país que, a través del deporte, encontró un motivo de orgullo y unidad.



