Eduardo Luis se estrenó en la música con una salsa y un ritmo bien tropical

Uno de los personajes más representativos dentro del periodismo deportivo colombiano es el narrador del FPC, integrante de Win Sports y de RCN, Eduardo Luis López. Con sus célebres frases en las transmisiones, carisma y hasta canciones parodiando para poder incluir en sus relatos, se ha sabido ganar el cariño de muchos aficionados, quienes esperan que siempre sea él el que encargado de ambientar la transmisión de los partidos de sus equipos favoritos.

Con esto, ya no solo ha sumado fieles a sus transmisiones, también a sus redes sociales, donde cuenta con un programa deportivo, promociona su restaurante y ha hecho hasta colaboraciones e incursiones en otros campos. Uno de estos, ha sido la música, misma que se ha convertido en uno de sus más grandes sueños, como lo ha dejado saber en entrevista, y que hoy en día parece estarse materializando con el lanzamiento de sus primeras canciones.

“Así soy” es el nombre del que parece ser su primer sencillo dividido en tres partes que se encuentran subidas al canal Salsa Power Band, misma que habría sido la encargada de la música de este nuevo tema y que además le ayudó al ‘Toxi’ a cumplir su sueño de ser cantante, en simultáneo con la narración.

Aunque muchos no esperaban que fuera de salsa o que su producto fuera bueno, la producción detrás de estos se ve bastante preparada y calculada a la perfección, a tal punto que otros colegas del medio periodístico lo han felicitado y le han ayudado con la promoción como el caleño Ricardo ‘Gato’ Arce, quien puso en sus redes lo siguiente: "¿Ya escucharon a @EduardoLuisFut en su faceta como cantante? De verdad, la sacó del estadio. El claro ejemplo de cómo se cumplen los sueños!“.