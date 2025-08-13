“Una jugada muy sencilla”, Yerson Candelo contó toda la verdad de su insólito autogol

América de Cali perdió en casa 1-2 contra Fluminense en el partido válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que viajar a Brasil pensando en ganar para conseguir.

Yerson Candelo, protagonista del autogol que abrió el marcador para Fluminense, explicó qué sucedió en esa jugada.

Una vez finalizó el partido, Yerson Candelo concedió unas palabras en la zona mixta, donde explicó qué sucedió en la jugada del gol en contra.

Candelo reconoció que era una jugada muy sencilla, pero se complicaron porque no se pudieron comunicar de manera asertiva. Ahora lo más importante es seguir trabajando para remontar esta llave:

“Soto me dice que me habla, pero por el ruido que se genera en el estadio es difícil poder escucharlo. Yo simplemente entendí que tenía que bajarle el balón para que la tomara con la mano, era una jugada muy sencilla, pero aconteció y ya hay que tener la cara en alto, a ponerle el pecho a lo que se venga y estar ahí para ayudar al equipo a revertir esta situación”.

De igual manera, Yerson Candelo destacó el apoyo de los hinchas y pidió que quienes viajen a Brasil para apoyarlo, estén en la misma sintonía:

“Son muy importantes para nosotros, cuando entramos al campo de juego y vemos en las tribunas ese puñito rojo de hinchas que estén allá apoyando. Igual hoy de parte de los jugadores solo aplausos porque el Pascual estaba hermoso, la gente siempre apoyando y echando para adelante. Aunque no les dimos la victoria, lo hicimos de gran manera y ese jugador número 12 que es la hinchada es demasiado importante para nosotros”.

¿Cuándo vuelven a jugar América vs Fluminense?

El juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre América y Fluminense se disputará el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora local).

Cabe resaltar que América tendrá que jugar frente a Deportivo Pereira este jueves 14 de agosto, es decir, irrespetando la ley que obliga a dar 72 horas entre cada partido.