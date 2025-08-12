Independiente Medellín recibió la mejor de las noticias por parte del Comité Disciplinario

Uno de los equipos que peor la ha pasado en los últimos meses ha sido el Deportivo Independiente Medellín. Tras perder la final del primer semestre ante Santa Fe, el equipo ha entrado en una dinámica negativa donde varios jugadores abandonaron el club, además de haber crecido dramáticamente la presión de la hinchada,

A esto se le suman las sanciones de la DIMAYOR, mismas que ha caído por cuenta del público, luego de incurrir en múltiples infracciones durante el encuentro de vuelta de la final ya mencionada, cosa que le trajo multas económicas al DIM, además de cuentas por parte del Comité Disciplinario de la competencia.

A pesar de que esta era de seis encuentros con una suspensión parcial del Atanasio Girardot, el elenco llevaba semanas intentando reducir esto a la mitad, cosa que fue aprobada en las últimas horas y confirmada por la institución a través de un comunicado donde se expresa lo siguiente:

“El Equipo del Pueblo informa que ha recibido respuesta positiva respecto a la solicitud hecha al Comité Disciplinario del Campeonato sobre la suspensión parcial de la sanción que fue impuesta al club sobre el cierre de algunas tribunas del estadio Atanasio Girardot en los partidos de Liga.

El Comité Disciplinario del Campeonato, en su resolución No. 78 de 2025 concedió la suspensión parcial de la sanción pendiente de cumplir consistente en tres (3) fechas de plaza parcial, tras evaluar los argumentos presentados por el club, adicionalmente, las muestras del trabajo que viene haciendo Independiente Medellín para fomentar el buen comportamiento en el estadio y promover el fútbol en paz.

Celebramos la decisión tomada por el Comité, que nos permite enviar un mensaje positivo al fútbol colombiano, donde mostraremos que es posible aprender, corregir y avanzar, promoviendo escenarios seguros, en paz y con convivencia en el fútbol“.