Daniel Galán se va de brisa y sol, pero no de playa en Cancún

En medio de la brisa y el sol de Cancún, pero no precisamente en la playa, sino en la arena formada por el polvo de ladrillo en la pista del complejo de tenis, será la aparición deportiva de Daniel Galán (ATP 144) en esta semana.

El santandereano, que viene de medirse la semana pasada ante el número 1 del escalafón mundial de la ATP, el italiano Jannik Sinner, con el que cayó con doble 6-1 en la segunda ronda del ATP 1000 de Cincinnati, ahora se medirá ante el peruano Ignacio Buse (ATP 140) en la ronda de 32 del Cancún Challenger que está en marcha desde este lunes.

El único enfrentamiento entre ellos dos terminó con victoria 7-6, 7-6 en favor de Buse en el Challenger 125 de Genoa en Italia en septiembre del año anterior.

Por el lado del rival del colombiano, viene de caer en primera ronda del ATP 250 de Austria, aunque previamente logró una buena presentación en el ATP 250 de Gstaan, Suiza, en donde avanzó hasta la semifinal.