Concejal propone nombrar ‘Miguel Uribe Turbay’ al nuevo estadio que tendrá Bogotá

La ciudad de Bogotá tendrá un nuevo estadio: El acuerdo inicial con Sencia de renovar el Nemesio Camacho El Campín se modificó a construir un nuevo estadio para no interrumpir el correcto desarrollo del fútbol y su aforo.

Pese a que en el anuncio, Carlos Fernando Galán (Alcalde de Bogotá) y Mauricio Hoyos Holguín (CEO de Sencia), anunciaron que el nuevo estadio también llevará el nombre de Nemesio Camacho, un concejal pidió que le pusieran el nombre de Miguel Uribe Turbay.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, a dos meses de su atentado, ha consternado al país y su velación en la cámara ardiente en el Congreso de la República le ha permitido a muchas personas darle un último adiós.

Un día después de la noticia, el concejal Emel Rojas, durante una Plenaria, propuso que el nombre del nuevo estadio de la ciudad sea Miguel Uribe Turbay:

“Queremos mirar, con el Alcalde Mayor de Bogotá, esas cosas que queremos hacer en el Concejo como un homenaje a Miguel Uribe. Algún sitio donde de acuerdo al proyecto se ponga ese nombre, aquí dentro del concejo también como tal. Le decía al concejal Briseño la posibilidad de que el Estadio Nemesio Camacho el Campín, que es un nuevo estadio, obviamente hay un contrato, podríamos hacer que ese nuevo estadio también lleve el nombre de Miguel Uribe.

Miguel es una persona que no solamente fue amigo, colega y nuestro candidato a la alcaldía, por ejemplo, fue secretario de gobierno de Peñalosa. No solamente es bogotano, quiso a Bogotá, trabajó a Bogotá y qué bueno que el deporte también pueda mantener esa memoria de Miguel Uribe Turbay en el nuevo estadio".

El nuevo estadio también llevará el nombre de Nemesio Camacho:

La razón del nombre del ‘Coloso de la 57′ es que el concejal y exgerente de tranvía, Luis Camacho, era dueño de un lote rural situado al occidente de Chapinero que valía justamente $250.000 pesos.

Su amigo Alberto Nariño le pidió que lo donara. Luego de hablarlo con su familia, Camacho aceptó teniendo en cuenta sus fines deportivos y de esparcimiento para los bogotanos, con la única condición de ponerle el nombre de su padre, Nemesio, quien también fue político y empresario.