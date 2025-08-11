Nelson Deossa ‘le hizo ojitos’ a Néstor Lorenzo aprovechando que ahora juega en Europa

Nelson Deossa fue presentado oficialmente ante los medios de comunicación como nuevo futbolista de Real Betis, donde aprovechó para recordar que su sueño es jugar el Mundial con la Selección Colombia.

El brillante nivel que consiguió con Monterrey durante el Mundial de Clubes permitió que varios clubes del fútbol europeo se pelearan por su fichaje, pero Real Betis fue el equipo que finalmente lo contrató hasta 2030.

El mediocampista colombiano llegó al equipo español para unirse a su compatriota, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien fue uno de los primeros en darle la bienvenida: “El Cuchito, que actualmente está acá, me lo confirmó nuevamente, me dijo la clase de personas que había y optamos por venir acá”.

Durante la rueda de prensa, a Deossa le consultaron por su ilusión de ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en una convocatoria a la Selección Colombia de cara al Mundial del 2026, y él dejó claro que es su sueño, así que trabajará para conseguirlo: “El sueño de todo jugador es representar a su país, ahorita que tenemos la oportunidad de clasificar al Mundial, el sueño es ese, poder estar en la convocatoria, poder ir al Mundial y la verdad que se le hace ilusión a uno”.

¿Cuándo debuta Real Betis por la liga española?

El equipo del Cucho Hernández y Nelson Deossa debutará en la liga española 2025-26 el próximo lunes 18 de agosto cuando se enfrente al Elche en condición de visitante a partir de las 2:00 de la tarde (hora local).

Para este partido, Deossa se ilusiona con estar en óptimas condiciones, pero todavía no tiene certeza porque está en el proceso final de su recuperación: “Ojalá, Dios permita que pueda estar para el lunes, aún no lo sé, estoy en la fase final de mi recuperación”.