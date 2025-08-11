Los colombianos vuelven a tener acción en las rondas previas de la UEFA Champions League

La fase previa de la Champions League 2025/26 está en pleno desarrollo, y varios jugadores colombianos están luchando por un puesto en la fase de grupos. A continuación, un resumen de los duelos y el desempeño de los futbolistas cafeteros:

Richard Ríos (Benfica)

El mediocampista colombiano ha tenido un gran comienzo con el Benfica, que está muy cerca de avanzar a la fase de grupos. En el partido de ida de la tercera ronda de clasificación, el Benfica derrotó al Niza de Francia 0-2 como visitante. Richard Ríos fue titular y jugó los 90 minutos, recibiendo buenas críticas de la prensa portuguesa por su desempeño en el medio campo. Se espera que vuelva a ser titular en el partido de vuelta en casa, donde el Benfica buscará sellar su pase a la siguiente fase.

Jhon Durán (Fenerbache)

Jhon Durán, quien llegó a préstamo al Fenerbache, tuvo un debut complicado en la Champions League. Su equipo perdió 2-1 contra el Feyenoord en el partido de ida de la tercera ronda de clasificación. Durán ingresó en el segundo tiempo y, según las estadísticas, tuvo una participación activa, pero no logró ser decisivo. El entrenador José Mourinho ha señalado que el colombiano aún no está en su mejor estado físico. El Fenerbache está obligado a remontar en el partido de vuelta en Estambul para avanzar y evitar una eliminación temprana que sería un fracaso para el club.

Emerson Rodríguez (Ludogorets)

Emerson Rodríguez está disputando la tercera ronda de clasificación con el Ludogorets de Bulgaria. Aunque no se tienen detalles específicos sobre su no participación en el partido de ida contra el Ferencváros, donde fue enviado a la tribuna por su entrenador, el Ludogorets empató 0-0. Eso sí, el jugador ha sumado minutos en las rondas previas de la competición, por lo que se espera que tenga un papel importante en el duelo de vuelta, donde su equipo buscará la clasificación en condición de visitante.