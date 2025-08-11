“Los arqueros negros no les gustan”, Mosquera Marmolejo echó al agua al Medellín y los dejó mal parados

Hoy por hoy, Andrés Mosquera Marmolejo es considerado como uno de los mejores guardametas del fútbol colombiano, y es que su contribución fue fundamental en el título que consiguió Santa Fe el primer semestre de ese año.

Sin embargo, sus inicios en el fútbol colombiano no fueron fáciles, especialmente por los paradigmas que se tenía entonces sobre su posición.

El futbolista de Santa Fe concedió una entrevista con ‘UnBreak’ donde habló de su presente en el ‘León’, pero también de sus inicios en el fútbol y lo difícil que fue llegar a ser profesional.

Marmolejo, quien es antioqueño, confesó que en su juventud nunca recibió una oportunidad de Independiente Medellín, pues el mensaje es que en dicho equipo no les gustaban los porteros negros.

De esta manera, Andrés Mosquera Marmolejo tuvo que luchar contra el racismo y viajó a Bogotá para continuar su sueño. En la capital, Bogotá Fútbol Club le abrió las puertas en 2007, y desde entonces, pudo comenzar a escribir su historia:

“Cuando ya se da el momento de dar ese salto, siempre uno decía ¿cuándo será la oportunidad? Pero me decían que en Medellín los arqueros negros no les gustan. Era solo los que veía profesional, Rufay (Zapata), Agustín (Julio), (Miguel) Solís, había uno que otro, pero casi siempre uno veía arqueros blancos o extranjeros y en categorías menores no se veía.

Me generó una presión de tener una sola oportunidad por todo eso que yo escuchaba, que los arqueros son altos, elegantes y con estilo. Yo pensaba si me iba a dar, pero nunca me salió la oportunidad en Medellín, entonces me fui a probar en Bogotá Fútbol Club, pero tenía el nerviosismo de si iba a quedar o no".

Muchos años después, ya consolidado como un portero talentoso bajo los tres palos, llegó la oportunidad de defender los colores del Medellín, donde militó durante seis años, pero se fue con rumbo a Santa Fe luego de perder dos finales, y como si estuviera escrito en el destino, su primer título de liga, llegó contra el ‘Poderoso’.