Falleció Bertha Benedetti, histórica periodista y expresidenta del Carnaval de Barranquilla

En la previa del partido de Envigado vs Junior que dio apertura a la jornada dominical en el fútbol colombiano, se llevó a cabo un minuto de silencio en honor a Bertha Benedetti, una histórica periodista barranquillera, quien falleció este domingo 10 de agosto

La ‘dama del fútbol’, como conocían a Bertha, se hizo muy famosa con su programa Fútbol solo Fútbol junto a Raúl Correa y Rodolfo Herrera que se transmitía por Telecaribe.

El impacto en Barranquilla de Bertha fue tal, que inmediatamente le rindieron un homenaje, tanto en las canchas de nuestro país como en la cuenta oficial del Carnaval de Barranquilla, que la despidió de la siguiente manera:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Berthica Benedetti de Carbonell, fundadora del programa Fútbol Solo Fútbol y quien, en 1990, hizo historia como la primera mujer en presidir nuestra Fiesta, acompañando el reinado de María José Vengoechea. Su liderazgo, amor por las tradiciones y compromiso con el Carnaval dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes vivimos y trabajamos por esta celebración. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos".