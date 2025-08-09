Video: Jugadoras se van a los golpes en pleno partido de Liga MX Femenil

Las Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana se entrenaron en la fecha 5 del Apertura 2025, donde el Estadio Olímpico Benito Juárez fue testigo del insólito momento que se vivió durante el encuentro. Las jugadoras Miah Zuazua y Natividad Martínez protagonizaron una pelea que escaló a los golpes.

Durante el minuto 20, un desacuerdo por el esférico terminó en jaloneos y golpes por parte de ambas jugadoras, lo que ocasionó que una de ellas cayera al suelo. Ante esta situación, las compañeras de las atletas trataron de minimizar el duelo, sin embargo, no lograron evitar el enfrentamiento.

La árbitra Érika Monserrat González Nevárez actuó de forma inmediata y expulsó a Zuazua y a Martínez de forma directa, dejando a ambos equipos con un jugador menos.

Este hecho no es el primero que se presenta, ya que se han registrado más peleas en el fútbol femenil mexicano, tales como la pelea en 2021 entre el Necaxa vs Puebla, donde al finalizar el partido, los insulto y golpes no se hicieron esperar. Aunque este último incidente no ha pasado desapercibido, ya que promueve la necesidad de fortalecer la disciplina dentro y fuera del terreno de juego.

¿Cómo quedó el partido de Juárez ante Tijuana?

Pese a lo ocurrido, las Bravas de Juárez se impusieron ante Tijuana y lograron sacar la victoria. Con un marcador de 2-0 por parte de Liliana Mercado y Jasmine Cázares, lograron sumar 10 puntos tras cinco fechas, lo que las catapultó en el quinto lugar de la tabla general.

Mientras que las Xolas de Tijuana permanecen con 2 unidades, muy por debajo de Juárez.