River Plate con aroma Colombia: Juan Valdez hizo alianza para ser el proveedor de café del equipo argentino

Uno de los equipos más importantes del continente y que más relevancia tiene en nuestro país, pese a ser extranjero, es River Plate. Los argentinos, históricamente, han tenido un buen vínculo con los colombianos, tanto equipos como jugadores, demostrado así en la cantidad de colombianos que suelen habitar la plantilla del conjunto millonario, en este momento, de la mano del entrenador Marcelo Gallardo.

Justamente este 9 de agosto se confirmó la llegada de un nuevo colombiano a los argentinos, pero esta vez no se trata de un jugador como Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño o Miguel Ángel Borja. Se trata de la marca de café Juan Valdez, misma que es reconocida a nivel internacional y que, en una búsqueda de sumar clientes y expandir el mercado, alcanzaron un contrato de patrocinio con uno de los clubes más importantes de este lado del mundo.

Este acuerdo se efectuaría a través del café que se servirá y distribuirá en el estadio Monumental, la sede deportiva, oficinas y demás instalaciones del equipo, donde habrá producto ilimitado de Juan Valdez. Con esto, se espera una mayor cercanía del propio club con nuestro país, abriendo un mundo de posibilidades con amistosos, visitas o la inclusión de escuelas de fútbol y scouts dentro de nuestra nación, afianzando aún más la relación de ambas partes.

¿Cuándo será el clásico de rojos en Argentina?

El clásico entre Independiente y River Plate se disputará este sábado, encontrando a ambos equipos en momentos muy distintos. El equipo de Avellaneda, que será local, atraviesa un período complicado, reflejado en sus últimos resultados, que incluyen varias derrotas y un único punto en el torneo. Esta situación de crisis contrasta fuertemente con la de su rival, y el “Rojo” buscará aprovechar la localía para revertir su presente y sumar de a tres ante un rival de jerarquía.

Por otro lado, River Plate llega al encuentro con un presente mucho más alentador. El “Millonario” se mantiene invicto en el torneo local y ha mostrado un buen rendimiento ofensivo, lo que lo posiciona como el claro favorito para este choque. El historial reciente también juega a favor de River, que no pierde ante Independiente desde 2020. El equipo de Marcelo Gallardo buscará mantener su racha positiva y consolidarse en los primeros puestos de la tabla.