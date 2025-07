Presidente de un grande del FPC denunció comportamientos xenófobos por parte de Carlos Ortega

Uno de los árbitros más importantes de nuestro país es Carlos Ortega. Este se ha convertido en uno de los jueces que más partidos pitan por semestre dentro de nuestro fútbol, a pesar de ser de los más polémicos e irregulares, caso que le pasa a la gran mayoría que pitan dentro de la liga colombiana, siendo una de las que peor nivel de arbitraje tiene en todo el continente, teniendo en cuenta la cantidad de errores e intervenciones del VAR.

Tal es el uso de la herramienta electrónica que en su última salida, durante el juego entre Deportivo Independiente Medellín y Envigado, el juez necesitó de al menos tres intervenciones de VAR para corregir errores en sus decisiones. Asimismo, fue un duelo bastante caliente que dejó a cuatro futbolistas expulsados, tres para el conjunto local y uno para los visitantes, siendo dos de ellas bastante dudoas para muchos.

Aprovechando esto, el presidente del DIM aprovechó la rueda de prensa para dar unas declaraciones bastante polémicas que dejan mal parado al árbitro Carlos Ortega, acusándolo de xenofobia contra los futbolistas costeños, a quienes se la tendría montada dentro del terreno de juego:

“Ustedes pueden analizar esas jugadas y dar su valoración. Acá hay un tema más grave, esta no es la primera vez, nosotros tenemos charlas con jugadores y directivos, y todos los jugadores que tenemos de la región caribe se han quejado del maltrato del señor Carlos Ortega a ellos. Provocándolos, braveándolos y eso no se hace, nosotros trajimos otro jugador costeño que tiene suspensión pendiente por una roja de Ortega. Vengo de Fortaleza y allá decían lo mismo. Esto es algo que tenemos pendiente, porque es un árbitro que viene de mes y medio sin pitar por errores, y no podemos tener personas que maltratan a nuestros jugadores”, aseguró Federico Spada, presidente del Medellín.