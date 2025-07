Joven delantero le hizo guiño directo a Millonarios que los hinchas no tardaron en detectar

Uno de los equipos que peor mercado de fichajes ha tenido en este 2025 ha sido Millonarios con sus pobres cuatro contrataciones que, en este momento, lo tienen emproblemado con sus hinchas, quienes ya no se aguantan una derrota más, cosa que quedó demostrada en el cierre del juego contra La Equidad en la tercera fecha del segundo semestre del año, siendo el debut del embajador, pero con las mismas sensaciones de fracaso que ya se venían percibiendo.

PUBLICIDAD

Y es que desde las cabezas del equipo, se ha visto cierta sensación de conformismo con lo que hay dentro del equipo, incluso, con lo que se ha conseguido en los últimos dos años que han tenido únicamente una Superliga para un club que exige bastante más que eso. De allí bajamos al entrenador, David González, mismo que deja saber en cada rueda de prensa su percepción de tranquilidad por el trabajo que se realiza más allá de los resultados.

Asimismo, hay jugadores que no parecen estar incómodos con la situación del club, pese a lo que fue el cierre del anterior semestre, donde nada más y nada menos que el ‘Tigre’, Radamel Falcao García, salió bastante afectado y alterado de las canchas de nuestro fútbol. Eso sí, ellos han sido los que menos responsabilidad han tenido por la nula inversión de los dirigentes ante un plantel que es, en el papel, de los más cortos entre los grandes de nuestro rentado.

Aun con esto, ha habido futbolistas que han manifestado su deseo de llegar al embajador a intentar contribuir a la mejora de la situación, como es el caso del joven extremo Nicolás Rodríguez, quien ha estado cerca de llegar en mercados anteriores. De hecho, en medio del juego entre Millonarios y La Equidad, el futbolista hizo un Live en sus redes viendo el encuentro y soltando frases en apoyo al club del que ha manifestado ser hincha, en especial, relacionadas con la nueva camiseta del albiazul: “No la he visto bien, pero a simple vista, blanca, a mi me gusta, se ve bonita”.