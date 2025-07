Radamel Falcao se fue de Millonarios, pero uno de sus “pollitos” se quedó en el equipo para reemplazarlo

Uno de los ídolos recientes en la historia de Millonarios es el ‘Tigre’ Radamel Falcao García Zárate, quien estuvo por un año completo en la institución en medio de altibajos y momentos que, en su mayoría, y por la gestión de la dirigencia, fueron tristes y errados. En sus primeros seis meses, la consistencia del futbolista no fue mayor, perdiéndose gran parte de la temporada y fallando uno de los goles vitales para pasar a la final de aquel semestre.

Ya en su segunda etapa en el club, tras haberse despedido y dar por finalizado su vínculo por unos días, el jugador no tuvo una fase regular buna. De hecho, no fue sino hasta la última fecha ante Boyacá Chicó que pudo aparecer y aportar algo relevante al equipo con un gol que les dio en punto invisible antes de arrancar cuadrangulares, donde, en medio de malos rendimientos, fue el mejor jugador del equipo, pero no alcanzó para llegar hasta la gran final.

Tras la eliminación, el jugador tuvo una lamentable salida en rueda de prensa culpando a los árbitros por lo sucedido, donde, pese a tener razón en algunas cosas y varios de sus argumentos, dejó ver su lado más sentimental y visceral, siendo blanco de críticas por parte de la prensa antioqueña, costeña, caleña y una parte de la bogotana que en su mayoría hinchaban por el rival de patio del embajador.

Ahora, desde la lejanía de Colombia, el astro sigue demostrando su amor por el equipo en sus redes, además de dejar ver el cariño que siente por muchos de sus excompañeros, siendo uno de ellos el joven delantero Juan Esteban Carvajal. Y es que en sus historias, teniendo en cuenta el cumpleaños el atacante de ‘Millos’, Falcao escribió “Juan feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Abrazo mi pollito”, sorprendiendo a todos por tan tierno apodo.