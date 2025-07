Chao Millonarios: Este sería el nuevo arquero del Atlético Bucaramanga para reemplazar a Aldair Quintana

Uno de los equipos que mejor presentación ha tenido en los últimos años dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el Atlético Bucaramanga. Y es que después de conseguir la primera estrella en su historia en el primer semestre del 2024, las cosas para el leopardo no han parado de crecer en lo deportivo y lo económico, partiendo de la posibilidad de poder tener participación en torneo internacional en la Copa Libertadores de América.

Eso sí, después de una fase de grupos que, para lo que se esperaba, quedará para el olvido en la gran mayoría de pasajes, el club logró quedar tercero pasando a la Sudamericana, confirmando así la serie ante Atlético Mineiro, con quienes ya perdieron el duelo de ida, y teniendo el segundo semestre de liga por delante, mismo que será la prueba máxima para Leonel Álvarez y sus dirigidos, que esperan volver a los cuadrangulares después de un año.

A pesar de esto, los dirigentes no han podido cerrar fichajes de categoría, que era lo que esperaban todos los hinchas, pues para los futbolistas los retos deportivos y la aspiración salarial en el club santandereano no es la más grande. Jugadores como Faber Gil, que no jugó casi en Atlético Nacional, Felix Charrupí, que fue borrado por David González en Millonarios y Gustavo Charrupí, apuesta que llega del Deportivo Pasto, son algunos de los nombres que mostró Bucaramanga como contrataciones estrella.

A ellos podría sumarse otra contratación, dado el interés desde el fútbol de Brasil por el portero Aldair Quintana. Se trata de Iván Mauricio Arboleda, quien acabó contrato con Millonarios por su falta de minutos y podría encontrar un nuevo aire en la capital de Santander, donde sería el golero titular del equipo ante la inminente partida del dueño del arco que se ha convertido en ídolo de la institución durante los últimos semestres.