Hinchas de Millonarios le hicieron complot a directivas para pedir el regreso de Falcao

Diez anotaciones y dos pasos a las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano, fue parte del paso de Radamel Falcao García por Millonarios, equipo al que sus hinchas le hicieron una especie de complot con el objetivo de que ‘El Tigre’ reconsidere su decisión de dejar el ‘azul y blanco capitalino’; algo que ya pasó y que para muchos fanáticos del balompié nacional no se puede descartar.

El pasado 2 de julio y -tras perder el clásico capitalino que le dio el paso a la final a Santa Fe, la cual ganó el ‘León’-; ‘Falca’ hizo uso de sus redes para despedirse del equipo dirigido por David González, mediante un extenso mensaje con el que, al parecer le dio cierre a este ciclo.

Gol de Falcao a Santa Fe (Millonarios Oficial)

“Los sueños se cumplen y logré cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha. Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. (...) Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, manifestó García en su momento.

Aun sin definir su destino y con la mente en claro de que de quedarse en el FPC tendrá que cumplir una dura sanción, el futbolista ha estado más que activo en sus redes, y tras publicar una serie de fotografías de sus vacaciones de verano, muchos de los seguidores de ‘Millos’, se tomaron la tarea de solicitarle que reconsidere la decisión de salir de la escuadra, mensajes que, como es costumbre, son tenidos en cuenta por las directivas para tomar decisiones.

“¡Hola Radamel, todavía podemos solucionar y tener es final feliz en Bogotá”, “Nos haces mucha falta TIGRE !!! Acá en Millos te esperamos porque eres nuestro ídolo y nuestro sueño”, “No pierdo la esperanza de que vuelvas”, “Señor Radamel te extrañamos”, “Aún hay tiempo de intentarlo una vez más, y lograr el sueño de todos; tú sabes que envidia siempre habrá, y más contra Millos. Te esperamos”, y “Qué grande eres Tigre, volvámoslo a intentar por favor”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Tras no ganarse la estrella de mitad de año, los ‘embajadores’ iniciarán la Liba BetPlay 2025-2 enfrentando al Deportivo Pasto en el Nemesio Camacho El Campín el próximo 23 de julio; luego de que no pudiera iniciar sus ‘cotejos’ al igual que los otros equipos, debido a unos arreglos que le están haciendo a la gramilla del ‘Coloso de la 57′.