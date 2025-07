Atlético Nacional le negó certificado laboral a técnico bicampeón del equipo; ¿por qué?

Un indignante hecho tiene molestos a los hinchas de Nacional, tras conocer que el entrenador Óscar Héctor Quintabani, técnico argentino, recordado especialmente por su paso exitoso en Atlético Nacional, con dos campeonatos, vivió esta semana una situación inesperada que generó polémica.

El técnico de 75 años, bicampeón con Nacional en las Ligas de 2007, solicitó recientemente al club un certificado laboral, documento que buscaba adjuntar a su hoja de vida como respaldo de su carrera profesional. Sin embargo, la institución antioqueña le negó la solicitud bajo el argumento de que, desde 2011, el club opera bajo una nueva razón social.

En conversación con Caracol Deportes, Quintabani expresó su malestar por la respuesta recibida: “Solicité una constancia laboral para respaldar mi hoja de vida en clubes donde había estado y, sorpresivamente, sucedió lo que ya es público: recibí una respuesta absurda, donde dicen que no he tenido relación laboral con Atlético Nacional, y luego agregan que jurídicamente son otra sociedad a partir de 2011. Es un argumento insólito”.

El entrenador aclaró que la solicitud no estaba relacionada con temas pensionales ni económicos: “Yo no estoy reclamando pensión ni nada similar, eso lo resolví hace años. Solo pedí un respaldo formal de mi trabajo en Nacional. Lo que me interesa es que se respete la historia del fútbol y la trayectoria de quienes hemos aportado en este deporte”.

Quintabani, aunque evitó caer en críticas directas al club, mostró su incomodidad ante lo que considera una falta de respeto hacia las personas que trabajan en el fútbol colombiano.“Ningún equipo puede cambiar su razón social como excusa para negar su historia. Hay un respeto mínimo que debe prevalecer hacia técnicos y jugadores”, afirmó.