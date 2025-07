Adrián Ramos habló de la gestión de Marcela Gómez como presidenta del América de Cali: “hay que retomar”

Sin duda alguna, una de las figuras que más ha marcado al América de Cali en los últimos años es Adrián Ramos, el delantero que tuvo protagonismo durante varios años en Europa y que regresó para sacar al equipo campeón. Tras su retiro, ha estado muy conectado con el América de Cali y en esta oportunidad compartió un mensaje para los nuevos talentos que se unen al cuadro caleño.

El exjugador e ídolo del América de Cali aprovechó su voz como referente del cuadro para hacer unas críticas y el proceso de formación de las divisiones menores en el fútbol colombiano y los varios nombres que han brillado desde la cantera.

En sus declaraciones, expresó su preocupación por la falta de identidad de los nuevos talentos con los equipos en los que se forman: “Un mensaje para los clubes y los jóvenes. Desafortunadamente, hoy, como es la dinámica, no tenemos canteranos que alcancen a adquirir ese sentido de pertenencia por los clubes”, afirmó.

Además, el delantero habló de los espacios competivos que ha enfrentado América, que desde hace varias temporadas: “le está faltando la fase final, están en busca de eso. Ojalá puedan jugar mucho mejor los cuadrangulares. La salida del Polilla es compleja”.

¿Cuándo juega América de Cali por la Sudamericana?

Con 8 puntos acumulados en el Grupo C, el América de Cali logró avanzar a la siguiente fase como segundo clasificado. Su paso a la ronda de playoffs no fue sencillo, ya que además de su resultado, el equipo dependía de que Corinthians no obtuviera una victoria en su último compromiso. Pese a una etapa de grupos irregular, el equipo celebra el avance como un premio al esfuerzo colectivo y a la lucha mostrada en cada encuentro.

En esta nueva instancia, el reto será aún mayor: el Bahía de Brasil, equipo que ya enfrentó recientemente a Atlético Nacional en la Copa Libertadores, será el encargado de poner a prueba el presente futbolístico del cuadro escarlata. La serie, a partido doble, definirá quién accederá a los octavos de final.

El primer duelo se disputará en territorio brasileño, el próximo martes 15 de julio a las 7:30 p.m., y marcará el primer gran desafío para Diego Raimondi, técnico que tendrá la difícil tarea de recomponer el equipo tras las salidas de Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, figuras clave en la fase inicial del torneo.