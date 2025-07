Representante de Kevin Serna confirma interés de jugar en equipo del fútbol colombiano

Kevin Serna es uno de los jugadores que ha sonado en los últimos días como posible fichaje de renombre para llegar al fútbol colombiano y se ha vinculado a clubes como Atlético Nacional, Independiente Medellín y Millonarios. Al respecto, su propio representante, Narciso Algamis, habló de las posibilidades y el deseo de jugar en el FPC.

PUBLICIDAD

En la mañana de este jueves 10 de julio, el argentino estuvo en entrevista con Carlos Antonio Vélez en una charla en la que contó detalles de la situación e incluso desmintiendo una versión de que ya estaba listo su traspaso a Alianza Lima de Perú.

Aunque el jugador pertenece a Fluminense de Brasil, equipo con el que brilló el año anterior, ahora con su actual DT, Renato Gaucho, no está sumando minutos y por eso el deseo de buscar nuevos horizontes.

De entrada, Algamis reseñó que “No hay arreglo con ningún club. Se está conversando con varios. A él en Colombia no lo conocen mucho (…) Pero es un jugador muy profesional, muy bueno y como ahora no está jugando, los clubes están tratando de sumarlo. Vamos a ver qué se puede hacer”.

Sobre su deseo, dejó claro que “Ojalá pueda ir a Colombia, me encantaría y a él también porque nunca jugó en su país. Es un desafío para él y para que lo vean en la Selección. Así que estamos con ese deseo. Aunque bueno, no hay ningún arreglo cerrado con nadie. Puras especulaciones”.

También reconoció que “del fútbol colombiano se han comunicado algunos clubes. No importa el nombre porque hay que respetar los momentos. Hay que respetar a los jugadores que están en esos clubes, por eso no importa el nombre, pero hay interés de Colombia, Perú y México. También hay que ver qué va a querer Fluminense si lo quiere soltar o no. Ahorita no está jugando con este DT, pero es muy querido en el club. Él sinceramente salvó a Fluminense del descenso en los últimos dos partidos”.

Sobre las opciones reales de llegar al FPC, señaló: “No está lejos, pero tampoco está muy cerca. Hablé algo con Fluminense y el sábado, que la gente vuelva al club, vamos a hablar las cosas. El tema está planteado para salir y vamos a ver cómo desencadena todo”.

PUBLICIDAD

Además, todo pasa porque, aunque “Está hablado, es claro que en Perú o Colombia no pagarían el pase porque es un jugador costoso. Nos toca hacer una reingeniería. A mí me encantaría que fuera Colombia. Al no haber jugado nunca, él tiene su ilusión. Si se da ahorita, bien o si no será más adelante”.

Acerca del sueldo, señaló: “Es un salario alto. Acorde al jugador. No sé si en Colombia puedan competir con ese salario y el club que lo quiera llevar debe hacer un esfuerzo”.

La opción de que Kevin Serna llegue al fútbol colombiano está sobre la mesa, es el deseo del jugador y de su empresario, Narciso Algamis que reconoció esa ilusión, pero también dejó claro que el equipo que lo quiera deberá hacer una buena inversión en salarios.