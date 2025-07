“No era lo que esperaba”: Juanfer Quintero aseguró que América de Cali le debe una millonaria suma

La historia entre Juan Fernando Quintero y el América de Cali aún no llega a su capítulo final. El talentoso mediocampista, que tuvo un breve paso por el conjunto ‘escarlata’ a principios de año, volvió a referirse a su salida del club en una reciente entrevista con la periodista Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva.

En la conversación, el exjugador del América reveló que, tras su paso por el equipo vallecaucano, llegó a un acuerdo para no vincularse inmediatamente con River Plate. “Fue un pacto, en diciembre hablé con el presidente Diego Milito; en ese momento no iba a ir a River, pero ya pasaron seis meses”, explicó Quintero, dejando entrever que esa puerta podría reabrirse.

Además, el futbolista no dudó en hablar de una situación que vivió dentro del club colombiano y que, según él, influyó en su salida. “América no me pagó durante seis meses, solo algo muy básico, y no era lo que esperaba”, afirmó, mostrando su descontento con las condiciones contractuales durante su estadía en Cali.

Estas declaraciones se suman a los rumores y versiones que han rodeado su futuro profesional en los últimos meses, en los que ha sido vinculado nuevamente a equipos del exterior.

¿Qué dicen desde América de Cali sobre esta deuda?

Sin embargo, desde el entorno cercano del América de Cali y de forma no oficial, también se han pronunciado versiones sobre la situación financiera con el jugador. Según informó El Vbar Caracol, fuentes cercanas al club aseguraron que se le han pagado cerca de 4.000 millones de pesos a Juan Fernando Quintero, desmintiendo así la afirmación del futbolista sobre una presunta falta de pago.