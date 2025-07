“Hasta me humillé”, a Hugo Rodallega le cerraron las puertas de América y terminó campeón en Santa Fe

Hugo Rodallega, reciente campeón con Independiente Santa Fe y goleador del primer semestre de 2025 en el fútbol colombiano, confesó que anheló jugar en América de Cali hace un par de temporadas y que incluso hasta se humilló en busca de la oportunidad que nunca le brindó la persona encargada del tema.

Fue en una entrevista concedida al periodista Jaime Dinas que el experimentado atacante contó apartes de lo que fue esa situación y que esto derivó en que llegara al cuadro Albirrojo de Bogotá en donde hoy vive un momento de alegría.

Al ser consultado por la opción de haberse retirado en su región, manifestó que no se dio y fue “Una lástima porque es el departamento y la ciudad, son los equipos de acá, pero cuando quise, hice todo lo que estuvo a mi alcance para poder llegar. En este caso al América, pero lamentablemente quien decide no soy yo. Siempre hay un dueño, un directivo o alguien que toma esas decisiones y yo la respete”.

“Si te cierran una puerta se abren otra y afortunadamente se abrió la de Santa Fe. Hoy estamos felices, adaptados y acostumbrados a lo que es”, agregó.

Incluso, consultado sobre si apuntó a una reducción en lo económico, sentenció que hizo de “Todo. Llegó un momento en el que hasta me humillé porque quería cumplir ese sueño. No sé por qué no me lo permitieron. Me imagino que fue por la edad”.

“Ahora mismo ese sueño está cerrado. Es imposible porque estoy con Santa Fe y soy feliz allí”, finalizó acerca de si lo buscaría una vez más.

Del rechazo de América de Cali, en donde incluso se humilló para llegar, a ser goleador del fútbol colombiano y campeón con Independiente Santa Fe, así es el presente de Hugo Rodallega que sigue vigente a punta de goles.