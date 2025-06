Supuesta batalla campal se desató en el entretiempo entre jugadores del Medellín y de Santa Fe

Independiente Santa Fe acaba de coronarse como campeón del Fútbol Profesional Colombiano después de muchos años de agonía y sufrimiento, esto, de la mano de referentes como Omar Fernández, Hugo Rodallega y Daniel Torres, quienes se echaron el equipo al hombro y demostraron su amor por la institución partido tras partido, dejando así una de las estrellas más épicas en la historia del equipo cardenal.

Esta garra se vio en cada jugada dentro del terreno de juego durante la gran final, aunque, eso sí, parece que esta se tradujo también en calentura luego de finalizar el primer tiempo. Según lo que se dijo en medio de la transmisión de la gran final en el canal secundario de Win Sports, el portero Washington Aguerre protagonizó un picante cruce con Robinson Zapata en el túnel del estadio, lo que hizo que muchos futbolistas se metieran en la pelea y se destara una batalla campal que no se pudo ver en cámaras:

“Washington Aguerre le lanzó los guantes en la cara a ‘Rufay’ (Róbinson Zapata).Ahí se metieron Rodallega y Frasica. Aguerre reaccionó contra ellos y ya se metieron todos.La policía tuvo que intervenir y los separaron, Finalmente, se fueron a sus camerinos y al salir Bismarks (Santiago) buscó a Aguerre para hablar y calmarlo y eso, mientras que el cuerpo técnico de Santa Fe le preguntaba que por qué no lo amonestaban si todo lo habían visto y había varios testigos.La respuesta del árbitro fue que no había nadie del cuerpo arbitral presente porque aún seguían en campo, y que el cuarto árbitro que era el más cercano, llegó hasta cuando estaba la policía y no vio nada de lo anterior", describió el periodista de Win Sports.