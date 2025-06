“Soy enemigo del inútil”, Carlos Antonio Vélez dejó en ridículo a algunos veteranos de la Liga BetPlay

Uno de los periodistas más importantes de nuestro país en el ámbito deportivo es el experimentado y siempre controversial, Carlos Antonio Vélez. El comunicador se ha dedicado año tras año a dar sus opiniones con un tono certero que suele herir susceptibilidades en muchos alrededor del deporte rey, esto a través de sus programas en Win Sports, transmisiones de partidos y hasta sus redes sociales.

En una de sus últimas salidas polémicas arremetió contra Radamel Falcao García por sus declaraciones tras la eliminación de Millonarios en la Liga BetPlay, cosa que le significó un cruce de palabras con la esposa del futbolista y que lo ha llevado a dejar ciertas indirectas en sus salidas al público, mismas que todos notan y saben hacia quién se dirige.

A pesar de esto, en su programa de Win, Palabras Mayores, dio un pequeño discurso sobre los jugadores veteranos, donde, a pesar de non dar nombres, hay quienes lo vincularon a ciertas figuras de nuestra liga que no han podido sacar campeones a sus respectivos clubes, a comparación de la noche épica que vivió Hugo Rodallega anotando en la final y regalándole el título a Independiente Santa Fe:

“No soy enemigo del jugador veterano, yo soy veterano, no soy enemigo del jugador viejo, yo soy viejo. Yo soy enemigo del inútil, del que juega con el nombre, del que le saca la plata a los equipos de fútbol por su pasado y no por su presente, no me gusta el haragán, no me gusta el vago. Pero advierto, no me gustan esos personajes, cualquiera sea la edad, pero más grave aún cuando teniendo un nombre se aprovechan de eso y exprimen a las instituciones, sin entregarles siquiera la decencia de un trabajo bien hecho. Uno tiene que saber irse y saber decir no”, aseguró Vélez.