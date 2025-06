Hugo Rodallega reveló que jugó la final con Independiente Santa Fe estando fracturado

Uno de los jugadores más importantes del Fútbol Profesional Colombiano es el delantero goleador de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega. La estrella del equipo cardenal se ha ganado el corazón de los hinchas gracias a sus goles, su amor por la camiseta y sus constantes muestras de gallardía y garra, algo que va muy de la mano con la ideología del elenco bogotano, donde se han acostumbrado a ganar cada logro de la manera más sufrida posible.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Supuesta batalla campal se desató en el entretiempo entre jugadores del Medellín y de Santa Fe

Con este nuevo logro, el nombre de Rodallega queda escrito con letras doradas en la historia de la institución capitalina, donde venían de varios años sin poder alzar la estrella, teniendo en cuenta que perdieron tres finales de manera consecutiva y que los hinchas permanecían con una profunda tristeza con respecto a la falta de logros y el manejo de la dirigencia, que, pese a ser resistida, acaba de lograr una de las copas más memorables del club.

Más allá de esto, todos los reflectores apuntan a Hugo Rodallega, quien, a pesar de haberse lesionado, logró anotar el gol del título justo antes de ser reemplazado, además de revelar después del juego que sufrió una fractura de tabique en el duelo contra Millonarios, dejando saber que hizo de todo para poder estar en los dos encuentros decisivos y mostrando su nivel de compromiso con el club:

“Yo desde el calentamiento ya sentía algo en el aductor y la idea era no jugar, pero dije, no me salgo, de aquí me sacan es solo cuando yo diga... Es momento de celebrar, ya tendré tiempo para recuperarme, voy a hacerme una cirugía en el tabique porque en el choque con Millonarios me fracturé, solo que no dijimos nada para poder jugar las dos finales”.