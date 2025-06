Tras retar a la Dimayor, Falcao recibió millonaria multa y sanción que lo aleja cada vez de Millonarios

Millonarios jugó su último partido de cuadrangulares contra Santa Fe y con dos tantos del cuadro ‘cardenal’, Millos tuvo que despedirse de su sueño por la final. Sumado a la derrota, se abrió polémica por las afirmaciones de Falcao sobre el arbitraje de Dimayor y además, la actitud que tomaron algunos de abandonar el estadio en los últimos minutos de juego con el marcador en contra. La Dimayor ya determinó al sanción del jugador del cuadro ‘embajador’.

En la sanción de casi 22 páginas, la Dimayor resuelve: "Por estas razones, el Comité concluye que la conducta del señor Radamel Falcao García Zarate jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A., al haber realizado tales declaraciones en un espacio de amplia difusión, es reprochable a la luz del numeral 1 del artículo 72 del CDU de la FCF, dado que atentó contra la buena imagen y honra de los oficiales del partido“.

Al final, el delantero recibió: “El Comité decidió sancionar al señor Radamel Falcao García Zarate, con suspensión de cuatro (4) fechas y multa de quince (15) SMLMV, equivalentes a veintiún millones trecientos cincuenta y dos mil quinientos pesos ($21.352.500)“.

¿Qué fue lo que dijo Falcao durante la rueda de prensa?

Luego de un clásico que estuvo sin duda marcado por varias tensiones, el ‘Tigre’ no dudó en sacar su dolor expresando su molestia en la rueda de prensa junto a David González. Sus palabras fueron aplaudidas por algunos y cuestionadas por muchos otros.

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, afirmó el delantero.