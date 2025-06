Otra sanción para Millos gracias a Falcao: sus guardaespaldas discutieron con Méndez durante el clásico

Luego del juego de Millonarios vs. Santa Fe, Falcao García dio unas polémicas declaraciones que le costaron una sanción de la Dimayor. Sin embargo, además de estas declaraciones, parece que hubo una pelea que involucra a Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y los escoltas del jugador. Hechos que no se conocían hasta el momento y que dan cuenta de más tensión entre los equipos capitalinos.

Según los hechos que se relatan en la sanción: “Al finalizar el primer tiempo en el túnel de acceso al terreno de juego, se presentó una discusión entre los tres escoltas del Jugador Radamel Falcao (Millonarios F.C.), el presidente del Club Independiente Santa Fe Eduardo Méndez y el oficial de seguridad del Club Independiente Santa Fe. Respecto de lo ocurrido, pude evidenciar que los escoltas del jugador no contaban la acreditación para movilizarse en esta zona”.

Aunque Millonarios trató de apelar la sanción, la Dimayor determinó que los guardaespaldas del ‘Tigre’ no debían estar en esa área y emitieron este comunicado: “El Comité decidió Sancionar al Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con multa de siete millones ciento diez y siete mil quinientos pesos ($7.117.500) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF, concordante con los artículos 39 y 44 del Reglamento de la Liga BetPlay Dimayor I 2025, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la 1ª fecha de Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-I, entre el Club Independiente S.A. y el Club Azul & Blanco Millonarios".

¿Qué sanción recibió Falcao por sus afirmaciones del VAR?

Luego de un clásico que estuvo sin duda marcado por varias tensiones, el ‘Tigre’ no dudó en sacar su dolor expresando su molestia en la rueda de prensa junto a David González. Sus palabras fueron aplaudidas por algunos y cuestionadas por muchos otros.

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, afirmó el delantero.