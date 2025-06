Jugadores del Deportivo Cali no entrenaron por falta de pagos y el futuro de Alberto Gamero sigue en vilo

Uno de los equipos que peor la está pasando dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el Deportivo Cali. Los azucareros llevan ya varios años sumidos en una profunda crisis económica que los ha hecho coquetear con el descenso, e incluso, con la desaparición de la institución, teniendo en cuenta los constantes incumplimientos en los pagos de su nómina, cosa que incluso ha traído repercusiones legales para sumar más problemas a una dirigencia que se encuentra completamente al límite.

PUBLICIDAD

A pesar de lo que fue el primer semestre del 2025, donde el rendimiento del equipo tuvo un alza bastante notable, Alfredo Arias no pudo clasificar a cuadrangulares, dejando el cargo libre y al Cali con una decepción más que se sintió en la interna. Y es que con el vacío en el banquillo, se rumoró bastante sobre la llegada de varios entrenadores, siendo Alberto Gamero el elegido, ante todo pronóstico, teniendo en cuenta su alto costo.

Y es que, a pesar de las fotos con el presidente del equipo y su anuncio oficial, parece que el samario no ha firmado con el equipo teniendo en cuenta sus exigencias económicas con respecto a los pagos de sus jugadores, mismos que, según fuentes, han decidido no entrenar hasta que se les cumpla con la deuda financiera que aquejan desde hace días, cosa que preocupa entre los hinchas.

De hecho, el periodista Adrián Magnoli reveló detalles sobre lo sucedido hoy en la interna del club, además de dejar a la expectativa la situación de Alberto Gamero: "Hola, soy Adrián Magnoli y quería comunicarles sin que se enojen los hinchas del Deportivo Cali que hoy por segundo día consecutivo su plantel no entrenó por Falta de Pago. Gamero no ha firmado el contrato y analiza su futuro. Su Presidente fue condenado a 19 años de prisión.5 jugadores que llamaron para ir al Plantel dijeron No“.