“El que peca, paga”, Carlos Antonio Vélez no se quedó callado tras la sanción que le impusieron a Radamel Falcao

Uno de los escándalos más grandes de los últimos meses dentro del Fútbol Profesional Colombiano fueron las declaraciones de Radamel Falcao García en la rueda de prensa posterior al partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe en cuadrangulares. Allí, con la eliminación del equipo embajador, uno de los que más molestia mostró fue la estrella del club, quien se despachó contra los árbitros en la rueda de prensa posterior al juego se forma bastante certera.

En aquella oportunidad, el futbolista afirmó lo siguiente:

“No entendemos la serie de situaciones que se nos fueron dando en el encuentro... Lo del primer gol que hay dudas, pero siempre, en todo el torneo, así me den 540 mil fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero siempre ante la duda era en contra nuestro. Que se jodan los de VAR, en Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y uno a Giordana. Nos robaron, todo el torneo, ante la duda, en contra de Millonarios, así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo... Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”.

Tras esto, muchos esperaban la sanción que se le impondría teniendo en cuenta la susceptibilidad de los altos mandos en la Dimayor con respecto a aquellos que critican el nivel de los árbitros y las decisiones de los mismos. Dicho comunicado salió en las últimas horas, abriendo un escándalo grande por las cuatro fechas que le impusieron, además de los más de 20 millones de pesos como multa.

Con esto, hasta Carlos Antonio Vélez se mostró molesto por lo decidido, subiendo un video a sus redes sociales hablando al respecto y dejando ver su postura sobre la pobre sanción: “No estoy de acuerdo con la decisión de la comisión de disciplina y castigo, en cuanto se refiere a la pena impuesta a Radamel Falcao García, cuatro fechas y unos pesitos. Por lo mismo, a otros jugadores y otros técnicos le pusieron más plata y más fechas. Como esta conducta es típica en varios artículos, escogieron el menos fuerte para Falcao, justicia selectiva no, es inmoral y odiosa, nadie tiene corona frente a la ley, el que peca, paga”.