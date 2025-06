“Tomé mi primera copa de vino a los 41 años”, Juan Carlos Osorio respondió a acusaciones en México

Juan Carlos Osorio respondió y habló de las acusaciones que hace unos meses hicieron en México, puntualmente por parte del periodista de FOX Sports Radio, Rubén Rodríguez, que lo acusó de haber cometido situaciones extra futbolísticas demasiado delicadas durante su paso por los Xolos de Tijuana.

“Qué bueno que la gente de Chivas nos escuchó, que preguntaron, porque lo de Osorio se enfrió. Lo digo con mucho respeto, Osorio, por lo que hizo en Tijuana, no debería estar dirigiendo en el futbol mexicano, son cosas extra-cancha muy, muy delicadas. Ojalá que las afectadas y afectados tengan el valor de dar el siguiente paso. Así te lo digo”, señaló el periodista en su momento.

“Me parece increíble que la gente que contrató a Osorio no hiciera algo más, es una lástima. Como técnico, lo que quieras; yo hablo de temas totalmente extra-cancha. La nula comunicación entre directivos y presidentes, es para que se comunicaran entre ellos y dijeran ‘Ten cuidado con él’. Hoy, si yo fuera presidente de la FMF, buscaría que Osorio no vuelva a dirigir en nuestro futbol. Muy acertado Chivas en no contratarlo porque lo que pasó no es un juego, es muy delicado”, añadió.

“Me parece es increíble que la gente que contrató a Osorio no hiciera algo más (…) Como técnico, lo que quieras, pero estoy hablando de cosas extra-cancha”, finalizó.

Osorio respondió a acusaciones en México

Ahora, en una entrevista con el medio TUDN de México, el entrenador Juan Carlos Osorio habló del tema, dejando claro que “En todos los escenarios y en todos los países hay gente buena, regular, mala. Hay profesionales buenos y otros no. Cada uno trata de sobresalir, con frecuencia a expensas de otros profesionales. En realidad, no entiendo las acusaciones de este porque, cuando a uno se le acusa ya son términos de demandas judiciales y demás”.

“Si es por tema de dineros o haberme envuelto en algún negocio raro en el fútbol, nunca lo he hecho”, dejó en claro.

“Si es por un abuso laboral, un atropello, sugerencia o una invitación indebida a un compañero o compañera de trabajo, nunca. En Tijuana, únicamente salía con mi pareja, hoy en día mi prometida”, siguió descartando.

Además, “No entiendo la razón de su comentario. Ahora, si es por adicciones o alcohol, yo siempre he tenido un rotundo no a las drogas”.

Por último, “Lo único que queda es el alcohol y como cualquier terrenal, socialmente me tomo un trago, pero que eso haya interferido en algún momento en un club que yo haya faltado, cometido un atropello con un jugador o eso haya interferido en mi labor profesional, nunca. De hecho, yo me tomé mi primera copa de vino estando en Manchester City, a los 41 años porque antes de eso nunca, toda mi vida fui deportista y he sido un hombre dedicado a mi profesión”.