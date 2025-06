“No pueden contar más conmigo”, Juan Fernando Quintero reveló que no va más con América

Juan Fernando Quintero estuvo como invitado en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports y Antena 2, en donde conversó con el periodista Carlos Antonio Vélez de toda la situación que se ha tejido sobre él y dejó claro que desde América le anunciaron que no pueden contara más con él.

De entrada, reveló los motivos por los que está en Italia y es porque su hija nació allá, están por un tema de ella y que conozca su ciudad natal y demás.

Sobre su actualidad, soltó una bomba: “Para ser sincero. Ni siquiera soy yo. Por eso tenemos una reunión porque queremos terminar todo de la mejor manera. Yo recibí un llamado que América no podía contar más conmigo por la situación”.

“Me parece extraño que la presidenta diga que tenemos una conversación pendiente cuando ya me lo dijeron”, añadió.

Sobre el tema de terceros que ha influido en la falta de pago a los compromisos adquiridos, señaló: “Cuando uno firma el contrato es con el club y no con terceros. Ellos existirán, pero uno no firma con alguien que no es. Tengo buena relación con don Tulio (Gómez) a quien respeto y valoro hasta el día de hoy”.

Juan Fernando Quintero sobre las filtraciones

“Salió una noticia muy personal del club y mía. Yo nunca quise que se hable de cosas como números que eso es algo muy privado. Esa situación se tornó difícil porque llegó a lo personal. En la vida ni se debe hablar de esas cosas”, señaló.

Por esto no jugó en el último partido de los cuadrangulares: “Yo le dije al profe ‘Polilla’ lo que pasó, me están exponiendo. Están diciendo que sufrí una estafa. Yo no me hago la víctima, pero yo tengo dignidad. Esa información es muy personal y si se soltó fue alguien del club”.

“¿Quién fue? No sé, pero yo no me manejo así. Soy transparente y nunca he hablado cosas personales. El que me conoce sabe cómo soy. Soy un tipo ganador y que se esmera por ganar”, señaló.

“Es fácil echarle la culpa a Juan Fernando Quintero que es el que genera todo. El trabajo es innegociable, pero como el tipo salió a decir que América no va a asumir el salario, pero es que no lo ha asumido todo”.

“Ahorita llegó el mercado. Afortunadamente tengo mercado y América también. Si me debo ir, tengo que decir que clasificamos a una segunda ronda de copa internacional tras 23 años”, señaló.

De esta manera, Juan Fernando Quintero dejó claro en su entrevista con Carlos Antonio Vélez que no va más con América de Cali que ya le comunicó que no tiene cómo sostener su continuidad por temas económicos.