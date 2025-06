‘JuanFer’ Quintero reconoció diálogos con Junior, pero dejó claro el club para su futuro

Juan Fernando Quintero reveló que desde América le anunciaron que no pueden contara más con él y de paso habló acerca de su futuro, de los contactos que siempre ha mantenido con la gente de Junior de Barranquilla y sus intenciones a futuro en donde sueña volver a River Plate en un importante rol.

El jugador estuvo como invitado en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports y Antena 2, en donde conversó con el periodista Carlos Antonio Vélez de toda la situación que se ha tejido sobre él.

“Para ser sincero. Ni siquiera soy yo. Por eso tenemos una reunión porque queremos terminar todo de la mejor manera. Yo recibí un llamado que América no podía contar más conmigo por la situación”, fue lo más importante que soltó.

Juan Fernando Quintero y su futuro

Sobre lo que viene, el jugador señaló que “ahorita llegó el mercado. Afortunadamente tengo mercado y América también. Si me debo ir, tengo que decir que clasificamos a una segunda ronda de copa internacional tras 23 años”.

Acerca de conversaciones con la gente de Junior de Barranquilla contó: “He tenido la oportunidad de hablar con ellos indirectamente. Me han preguntado, pero por razones obvias no puedo escuchar ofertas hasta que no solucione todo con América. Tengo ofertas y ellos son la prioridad”.

“Hoy en día tengo la mejor relación con los directivos de Junior porque siempre he hecho las cosas muy bien”, añadió.

Eso sí, “mi futuro será ser director deportivo en River Plate. Así lo siento y así va a pasar”.

“Yo estaba muy establecido en Argentina, pero decidí venir a América por su hinchada, los jugadores que tenía y demás. Soy una persona competitiva. Siempre he querido estar en mi país”, sostuvo en medio de toda la situación actual.

Sobre tanta especulación, afirmó que “Cuando uno no está, se torna difícil la situación. En el fútbol muchas veces toca salir a desmentir cosas. Todo el tiempo salir a desmentir no es lo mío, pero llega un punto que toca porque el hincha de América está confundido. Desde que llegué estuve a disposición de América. Tomé la decisión por un proyecto deportivo a largo plazo”.

